Шойгу и Си Цзиньпин обсудили подготовку к 80-летию Победы

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.

«Стороны обсудили подготовку к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы в Великой отечественной войне и 80-летию Победы над милитаристской Японией», — говорится в сообщении.

Ранее Си Цзиньпин принял приглашение посетить Москву для участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне.