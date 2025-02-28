Шойгу и Си Цзиньпин обсудили подготовку к 80-летию Победы
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.
«Стороны обсудили подготовку к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы в Великой отечественной войне и 80-летию Победы над милитаристской Японией», — говорится в сообщении.
Ранее Си Цзиньпин принял приглашение посетить Москву для участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне.