Медведев прокомментировал перепалку Трампа и Зеленского

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал перепалку, которая произошла между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским во время их встречи в Белом доме.

Прошедшее в Белом доме Медведев назвал «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Он также заявил, что на встрече Зеленский «получил крепкую затрещину от хозяев свинарника».

«Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине», — заявил он.

Напомним, что 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. В процессе переговоров между политиками возникла перепалка.