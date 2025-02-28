РФ ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года. Документ опубликован.

Путин внес документ на ратификацию в Госдуму 5 февраля 2025 года. По договору Россия и Белоруссия обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах при посягательствах на безопасность любой из двух стран и Союзного государства в целом.

Отдельные положения договора касаются ядерного оружия России. Так, страны рассматривают ядерное оружие РФ как важный фактор предотвращения военных конфликтов, в том числе ядерных, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

В договоре уточняется, что ядерное оружие РФ может применяться в ответ на использование аналогичного вооружения или других видов оружия массового поражения против России или Белоруссии. Также оно может применяться в случае агрессии против любой из сторон, если эта агрессия создает критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности участников договора.

Решение о применении для защиты Белоруссии размещенного на ее территории ядерного оружия РФ принимается в порядке, установленном двумя государствами.