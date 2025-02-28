США передали России ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом РФ. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что официальная нота с агреманом на назначение Дарчиева была передана российской делегации 27 февраля в Стамбуле в ходе консультаций РФ и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран. Таким образом директор департамента Северной Атлантики МИД России станет новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенных Штатах.

Он отправится в Вашингтон в ближайшее время.

Дарчиев находится на дипломатической службе с 1992 года. В частности, с 1997 по 2002 год он занимал должность советника посольства РФ в США. В 2025 году он был назначен директором департамента Северной Атлантики МИД России.