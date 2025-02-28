В ГД назвали сделку Украины с США по металлам колонизацией

Сделка Украины с США по редкоземельным металлам является фактической колонизацией страны. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

В ГД назвали сделку Украины с США по металлам колонизацией
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По его словам, фактическая колонизация Украины является «закономерным результатом политики киевского режима».

«Утрата суверенитета — плата за "разворот на Запад" и ненависть к России. Неоколониализм только набирает обороты, и мало сомнений в том, что Украина станет первым, но не последним скорбным примером того, к чему может привести вера в "западную демократию"», — добавил Толмачев.

Депутат отметил, что в истории было многое, но полноценная колония в центре Европы является чем-то новым, однако то, что Киев станет «городом, где будут властвовать "представители цивилизованного мира" — очевидность».

«По факту, это и так происходит со времен первого майдана. Украинцы в роли индейцев, которых поработят и истребят ради ресурсов, — вот результат скачек на площадях, войны с памятниками и собственными (когда-то) согражданами», — заключил Толмачев.

Ранее сообщалось, что соглашение по редкоземельным металлам будет подписано Киевом и Вашингтоном 28 февраля, когда Владимир Зеленский прибудет в США с официальным визитом. Сделка предполагает создание совместного фонда управления, куда Украина будет направлять половину доходов от эксплуатации минералов. США же получат доступ к ископаемым Украины и должны будут поддерживать финансовые и экономические инициативы для устойчивого развития Киева.

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