Сделка Украины с США по редкоземельным металлам является фактической колонизацией страны. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

По его словам, фактическая колонизация Украины является «закономерным результатом политики киевского режима».

«Утрата суверенитета — плата за "разворот на Запад" и ненависть к России. Неоколониализм только набирает обороты, и мало сомнений в том, что Украина станет первым, но не последним скорбным примером того, к чему может привести вера в "западную демократию"», — добавил Толмачев.

Депутат отметил, что в истории было многое, но полноценная колония в центре Европы является чем-то новым, однако то, что Киев станет «городом, где будут властвовать "представители цивилизованного мира" — очевидность».

«По факту, это и так происходит со времен первого майдана. Украинцы в роли индейцев, которых поработят и истребят ради ресурсов, — вот результат скачек на площадях, войны с памятниками и собственными (когда-то) согражданами», — заключил Толмачев.

Ранее сообщалось, что соглашение по редкоземельным металлам будет подписано Киевом и Вашингтоном 28 февраля, когда Владимир Зеленский прибудет в США с официальным визитом. Сделка предполагает создание совместного фонда управления, куда Украина будет направлять половину доходов от эксплуатации минералов. США же получат доступ к ископаемым Украины и должны будут поддерживать финансовые и экономические инициативы для устойчивого развития Киева.