Генконсульство РФ назвало ответственных за нападение на дипмиссию

Нападение на Генконсульство России в Марселе произошло из-за антироссийской кампании французских властей. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.

© Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе

24 февраля злоумышленники бросили три пластиковых бутылки его на территорию консульства РФ в Марселе, две из них взорвались. В результате произошедшего никто не пострадал. В России расценили произошедшее как террористический акт.

Преступниками оказались сотрудники Национального центра научных исследований Франции. Им дали условный срок — они будут находиться под домашним арестом. Россия выразила возмущение в связи с «непропорционально мягким наказанием».

В Генеральном консульстве России в Марселе подчеркнули, что атака имеет все признаки террористического акта, а отсутствие жертв и пострадавших является просто счастливой случайностью.

«Особое недоумение вызывает тот факт, что осужденные являются представителями французского научного сообщества. В этой связи также возлагаем ответственность за произошедшее на действия французских властей, развернувших полномасштабную антироссийскую кампанию с целью распространения русофобии и антироссийских настроений во французском обществе», - констатировали в дипмиссии.

Ранее генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский отметил, что прокуратура «отмела все доводы» дипломатов, заявив, что «речи ни о каком террористическом акте идти не может» и злоумышленники «просто совершили глупость».