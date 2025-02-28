Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным об укреплении стратегического партнерства между странами. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

«Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, укрепления стратегического партнерства между Россией и Сербией», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, обсуждались вопросы урегулирования ситуации вокруг Косово. Лавров и Вулин также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Ранее делегация Сербии по ошибке проголосовала в Генассамблее ООН за антироссийскую резолюцию по урегулированию на Украине. По словам сербского президента Александра Вучича, представители его страны должны была воздержаться. Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование сербской делегации за антироссийскую резолюцию позорным.