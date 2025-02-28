Мэр Киева Кличко объявил об отставках из-за скандала с земельными сделками

Мэр Киева Виталий Кличко объявил в своем Telegram-канале об увольнении трех сотрудников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и о своем решении сложить полномочия депутата Киевского городского совета. Это решение последовало после скандала, связанного с незаконными операциями с земельными участками. Согласно сообщению Кличко, со своих должностей будут уволены заместитель председателя КГГА Петр Оленич, заместитель директора коммунального предприятия (КП) "Спецжилфонд" Юрий Леонов, заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта. Кроме того, свои полномочия должен сложить депутат Киевсовета и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев.