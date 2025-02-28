Стало известно, на кого Захарова подписана в соцсетях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подписана в социальных сетях на многие аккаунты. В ходе экскурсии, организованной российским обществом «Знание», она не уточнила имен, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, она подписана на «официальные аккаунты, и на военкоров, на общественных деятелей». Представитель МИД отметила, что получает информацию в основном из информационных сводок, поскольку должна читать очень много.

«И я не могу читать это все в оригинале, и мне нужны дайджесты. В основном я получаю информацию из дайджестов», - сказала она.

В ходе экскурсии официальный представитель МИД отвечала на вопросы старшеклассников и студентов. В рамках программы «Экскурсия со Знанием», который стартовал в 2024 году, в роли экскурсоводов выступают первые лица страны, представители правительства, заслуженные деятели культуры, олимпийские чемпионы, ученые и многие другие.

1 июня 2021 года стало известно, что Мария Захарова создала свой Telegram-канал. Она отмечала, что завести его ее уговаривали коллеги и знакомые.