В МИД раскрыли подробности переговоров России и США по Украине

На переговорах в Стамбуле российская и американская делегации достигли соглашений по вопросам финансирования дипломатических миссий и обсудили состояние дипломатической собственности, а также пути улучшения двусторонних отношений. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Россия и США на встрече в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий», — сообщили в МИД РФ, заявление опубликовано на сайте министерства.

В ходе переговоров также были затронуты вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США.

В Кремле раскрыли стратегию России по переговорам с США

Стороны подчеркнули востребованность практических результатов для оздоровления двусторонних отношений. Встреча прошла в содержательном и деловом ключе, и было заявлено о намерении продолжить диалог по данному каналу.

В Стамбуле 27 февраля завершились закрытые переговоры между Россией и США, которые продолжались шесть с половиной часов. В рамках этой встречи делегации обсуждали вопросы, связанные с функционированием своих посольств. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что диалог проходил на экспертном уровне и направлен на сближение позиций стран по урегулированию возникших разногласий и укрепление доверительных мер.