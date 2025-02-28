Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев рассказал, куда пропал бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин. По его данным, он может сейчас работать в Африке.

В беседе с Газетой.Ru Соболев отметил, что не знает точного местонахождения генерала, но предположил — он может быть в Африке.

«По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом», - рассказал Виктор Соболев.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тоже подтвердил, что Суровикин находится за границей.

«Выполняет важные задачи за рубежом», - поделился Картаполов.

Напомним, что Сергей Суровикин пропал из медийного поля после мятежа бойцов ЧВК «Вагнер» в 2023 году. Тогда в Сети появилось видео обращения генерала к бойцам с призывом остановиться.

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