В МИД озвучили итоги встречи делегаций РФ и США в Стамбуле

РФ и США на консультациях в Стамбуле согласовали совместные шаги по обеспечению финансирования дипмиссий. Об этом рассказали в МИД РФ, пишет РИА Новости.

Кроме того, стороны обсудили пути преодоления многочисленных раздражителей в отношениях. Диалог будет продолжен по каналу между директором департамента МИД Дарчиевым и замгоссекретаря Коултер, отметили в МИД.

Также, как отметили в российском ведомстве, представителям США на встрече в Стамбуле было предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.