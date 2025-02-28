Песков прокомментировал переговоры делегаций США и России в Стамбуле

Подробности о переговорах делегаций США и России в Стамбуле будут предоставлены по линии дипломатических ведомств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Всё-таки делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда», — сказал он в ответ на вопрос об итогах переговоров.

Ранее в американском Госдепе заявили, что делегации США и России провели в Стамбуле конструктивную дискуссию и определили первые шаги к стабилизации работы дипмиссий.

Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле 27 февраля продлились более шести часов.