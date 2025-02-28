В Кремле раскрыли стратегию России по переговорам с США

Россия старается строить диалог со всеми с позиции уважения и взаимной выгоды, в том числе с США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, не стоит взаимодействовать с другими странами только с позиции правды, ведь у каждого она своя.

Мы не только с Америкой, но и со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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27 февраля завершились переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле, они длились 6,5 часа. Отмечается, что российская делегация покинула место переговоров без комментариев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российско-американская встреча была посвящена «раздражителям» в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне. Он выразил надежду, что по итогам переговоров станет понятно, насколько обе стороны «смогут двигаться быстро и эффективно» в решении проблемных вопросов.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций. Американский госсекретарь Марко Рубио разделяет позицию российской стороны. По его словам, США и РФ необходимо наладить дипломатические отношения.