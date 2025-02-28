В Кремле призвали дождаться итогов переговоров Трампа с Зеленским

В Кремле призвали дождаться результатов контактов президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

"Давайте дождемся результатов сегодняшних контактов и тех заявлений, которые по итогам будут сделаны", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать недавние заявления Трампа в связи с этой встречей.

Отметим, что встреча Трампа и Зеленского должна пройти сегодня, в 19.00 по Москве.

Ранее Трамп заявил, что относится к Зеленскому с уважением, а также пообещал Украине "приятные переговоры".