В Кремле отреагировали на покушение на митрополита Тихона

Для Киева не осталось ничего святого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем. Нет ничего святого, это ещё раз подтверждается. Вот и всё, что можно сказать», — сказал он.

Ранее было опубликовано видео задержания сотрудниками ФСБ готовивших теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который планировали спецслужбы Украины.

Взрывчатку для теракта должны были установить в Сретенском монастыре в Москве.