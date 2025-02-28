В Кремле прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку покушения на крымского митрополита Тихона, заявив, что у Киева «нет ничего святого». Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ 28 февраля сообщила о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который украинские власти планировали устроить в Москве. Сотрудники спецслужбы задержали россиянина и гражданина Украины, завербованных украинской военной разведкой. У них изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта.

ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Тихона

Задержанные дали признательные показания. По их словам, в середине 2024 года они были завербованы сотрудником украинской разведки. В декабре 2024-го через тайник им передали самодельное взрывное устройство. Как подчеркнул Песков, подготовка этого преступления демонстрирует, что украинские власти «не гнушаются ничем».