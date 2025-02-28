Депутат Белик: организаторы теракта против митрополита Тихона — не люди, а звери

Организаторы предотвращенного теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) — это не люди, а звери, а сама подготовка к покушению показывает сущность украинского руководства. Об этом заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. "Это не террор, а демонизация, которой сегодня подвержена украинская верхушка. Они утратили человеческий облик и по сути своей звери в людском обличии", — сказал парламентарий. По его словам, атаки на духовенство в любую эпоху считались "уделом отверженных", и заявил, что не удивлен тому, что Киев на это пошел, ведь украинские власти отвергают традиционные ценности. 28 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве двух человек — помощника епископа Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича, которые подозреваются в подготовке теракта против митрополита Крымского Тихона. В заявлении спецслужбы говорится, что в декабре они получили самодельную бомбу и должны были осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве. СК возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.