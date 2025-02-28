Посол: Россия ответит на принятый Японией 25-й пакет санкций

Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва ответит на принятый Токио в январе 25-й пакет санкций. По его словам, введение 25-го пакета санкций стало очередным подтверждением приверженности правительства Японии антироссийскому курсу.

Посол напомнил, что Москва предупреждала Токио о реакции на враждебные действия.

Япония ввела санкции против 29 компаний и 11 граждан России

«При этом мы не стремимся «играть на публику» и избегаем формального подхода по принципу «ответ ради ответа». Все наши решения предельно выверены, не обязательно симметричны и привязаны к конкретным японским рестрикциям» — сказал он РИА Новости.

Ноздрев подчеркнул, что некоторые шаги в этом направлении уже сделаны.

В январе Япония расширила санкционные списки и ввела ограничения против 22 российских и 31 зарубежной организации.

Ранее глава МИД Японии Такэси Ивая впервые за долгое время заявил о необходимости взаимопонимания с Россией.