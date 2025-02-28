Шойгу прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином и главой МИД

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем Китая Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности.

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В ходе однодневного визита у Шойгу запланирована также встреча с Политбюро ЦК КПК и руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам.

Шойгу в ходе рабочего визита в Индонезию встретился с президентом республики

Ранее Шойгу рассказал, что власти хотят углублять работу с Китаем в правоохранительной сфере и безопасности. Он пдчеркнул, что Россия ожидает дальнейшей консолидации усилий двух государств для противостояния экстремизму, терроризму и транснациональной преступности.