В Госдуме призвали «не впадать в наивный оптимизм» из-за сближения РФ с США

Россиянам не следует «впадать в наивный оптимизм» из-за нормализации отношений РФ и США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в ходе расширенного заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, передает «Коммерсантъ».

В ходе заседания Боярский отметил, что после первых переговоров делегаций России и США многие журналисты начали спрашивать, «когда вернется долгожданный Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и разблокируют YouTube». Депутат подчеркнул, что у каждой из платформ есть свои причины замедления или ухода с рынка. По его словам, они никак не связаны с политикой.

В России высказались об изменениях в отношениях США и Украины

Глава думского комитета обратил внимание, что в настоящее время претензии российской стороны остаются в силе. Это, по мнению парламентария, говорит о том, что «ни о каком сближении позиций речи пока не идет».

«У нас было три года, чтобы снять розовые очки и понять, что в цифровом пространстве с нами по-настоящему дружить никто не хочет. <...> Я не жду резкого потепления в цифровой сфере», — сказал депутат.

27 февраля в Стамбуле состоялась вторая встреча представителей России и США. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США. Как прошли переговоры и смогут ли они стать началом более тесного диалога между РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия начинает переговоры с США «в сильной позиции».