Захарова заявила об особой просветительской миссии России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об особой миссии России по защите исторической правды и традиционных ценностей. Она сказала об этом, отвечая на вопрос журналистов в ходе торжественных мероприятий по вручению премии «Знание» в Москве».

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Когда Захарову спросили, что Россия может предложить другим народам в сфере просвещения, она сообщила об «особой подвижнической миссии» нашей страны.

«Сейчас мы защищаем историческую правду, историческую память, мы защищаем традиционные ценности, без которых, честно говоря, будет сложновато, потому что эти традиционные ценности связаны с сохранением всего того, что мы называем цивилизация, человечность», - подчеркнула она.

Дипломат отметила, что Россия не сама назначила себя на эту роль, просто так сложилось исторически. По ее словам, наша страна «охраняет то, что составляет суть человечества».

Просветительскую награду «Знание. Премия» вручают уже четвертый раз. В этом году на нее поступило рекордное количество заявок - 19,5 тысячи, это в шесть раз больше, чем годом ранее. При этом многие заявки подали участники специальной военной операции.