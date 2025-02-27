Стало известно, какое предложение Эрдоган передал Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал лидера России Владимира Путина своим большим другом и снова пригласил посетить Турцию. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вечером 27 февраля в Стамбуле состоялась встреча Матвиенко и Эрдогана. Их беседа прошла во дворце Долмабахче.

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Комментируя прошедшую встречу, Матвиенко назвал ее «очень интересной и содержательной».

«Я передала Эрдогану устное послание от Путина. Он просил меня еще раз ему передать, что его очень ждут с визитом в Турции. Называл его своим другом большим. Мы все знаем, что у них действительно очень хорошее личные отношения», — добавила она.

По словам спикера Совфеда, отношения Путина и Эрдогана способствуют расширению сотрудничества двух стран в самых разных сферах. Матвиенко отметила, что в сфере энергетики оно «уже вышло на уровень стратегического партнерства».