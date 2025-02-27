РФ возмутил приговор напавшим на консульство в Марселе

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Российская сторона возмущена непропорционально мягким приговором, который был запрошен для напавших на генконсульство РФ французов. Об этом РИА Новости сообщил генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.

Он отметил, что Москва рассматривает произошедшее «как террористический акт, совершенный группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору». Оранский добавил, что преступники готовились к нападению на консульство с использованием взрывчатых веществ.

«Но все наши доводы прокурор отмел, сказав, что речи ни о каком террористическом акте идти не может, и они просто совершили глупость. Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие. Мы возмущены непропорционально мягким запрошенным наказанием», — сказал генконсул.

Напомним, что нападение на консульство РФ в Марселе было совершено 24 февраля. Злоумышленники бросили три пластиковых бутылки его на территорию, две из которых взорвались. В результате произошедшего никто не пострадал. В РФ расценили нападение как теракт и возбудили уголовное дело. Преступниками оказались исследователи Национального центра научных исследований Франции. Их приговорили к восьми месяцам лишения свободы, срок они будут отбывать дома.