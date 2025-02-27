Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Турции передала президенту этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от российского лидера Владимира Путина. Послание касалось вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки, сообщили в пресс-службе Совфеда.

«Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки», — заявили представители пресс-службы. Их слова передает РИА Новости.

Матвиенко сообщила Эрдогану о том, что в ходе недавних встреч в Анкаре с турецкими парламентариями были достигнуты продуктивные договоренности. Стороны согласились совместно работать над реализацией решений, принятых главами двух государств. Кроме того, глава Совфеда выразила благодарность за теплый прием российской делегации в Турции, который способствует укреплению дружественных связей между странами.