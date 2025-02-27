Посол России понадеялся на придание импульса расследованию диверсий на «Севпотоках»

Россия надеется, что власти Германии возобновят расследование диверсий на «Северных потоках». Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете aif.ru.

«Плотная завеса молчания вокруг диверсий на "Северных потоках" становится совсем уже неприличной. Надеемся, что новые немецкие власти придадут импульс затянувшемуся расследованию», — сказал он.

Посол подчеркнул, что граждане Германии, представители бизнеса и политики ряда федеральных земель все чаще призывают к возобновлению энергетического сотрудничества с Россией и восстановлению разрушенных терактом «Севпотоков».

Решится ли новое германское правительство на этот шаг, покажет время, заключил Нечаев.

Ранее премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил с призывом восстановить газопровод «Северный поток». Он счел основными ошибками в управлении Германией рост цен на энергоносители, защиту климата и государственное регулирование экономики.