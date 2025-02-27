Захарова: Россия не получала от Германии сигналов о возобновлении диалога

Россия не получала сигналов от Германии о нормализации отношений, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя результаты парламентских выборов в Германии.

«Будем исходить из их заявлений и, самое главное, из конкретных шагов, которые они будут предпринимать в отношении нашей страны», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Захарова подчеркнула, что Россия никогда не стремилась к конфликту, а ухудшение отношений с Германией произошло не по вине Москвы.

Она добавила, что если в Берлине будет выработана новая философия общения, Россия готова рассмотреть предложения о восстановлении диалога.

Ранее Захарова призвала МИД ФРГ ответить за симуляцию ЕС в переговорах по Украине.