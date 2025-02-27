Захарова назвала расистскими слова министра обороны Франции о России

Слова главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню, который обвинил Россию в использовании неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории, отвратительны и граничат с расизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте дипведомства.

Захарова назвала расистскими слова министра обороны Франции о России
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«Стремление стигматизировать целые этнические группы, возлагая на них коллективную ответственность за несовершенные террористические преступления, разжигая таким образом межнациональную рознь в обществе, вызывает отвращение», — высказалась дипломат.

Она также отметила, что РФ уже привыкла к агрессивной антироссийской риторике французских руководителей, которые пытаются демонизировать нашу страну и внедрить в сознание масс образ врага. Причем в последние дни, по словам Захаровой, градус таких инсинуаций заметно вырос. Однако высказывания Лекорню выбиваются даже из этого ряда, подчеркнула дипломат.

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До этого Мария Захарова призвала главу МИД Австрии Александера Шалленберга сменить тон, говоря о России. Так она прокомментировала высказывание дипломата о том, что не будет никакой сделки по Украине с Москвой без обсуждения замороженных в Европе активов РФ.

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