Володин прокатился на трамвае в Саратове

Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин находится с рабочим визитом в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба спикера нижней палаты Федерального собрания.

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В ходе поездки Володин лично оценил ход реализации проекта по созданию сети скоростного трамвая. В рамках этого проекта, направленного на улучшение городской транспортной инфраструктуры, были завершены работы по комплексной реконструкции двух ключевых маршрутов – № 8 и № 9.

«Это полноценная модернизация городского транспорта, благодаря ей увеличится скорость, меньше станет пыли», – сказал Володин.

Во время пробного запуска, в котором приняли участие Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и представители общественных советов, была осуществлена поездка по обновленной линии скоростного трамвая № 9 протяженностью 17 километров.

Ежегодный пассажиропоток на этом маршруте составляет впечатляющие 2 миллиона человек, что подчеркивает его высокую социальную значимость. Пробная эксплуатация обновленных линий № 8 и № 9 запланирована на март-апрель текущего года. Это позволит провести техническую проверку всех систем и выявить возможные недочеты перед официальным запуском.

Жители Саратова смогут воспользоваться обновленными и ускоренными маршрутамис мая. Стоит отметить, что проект скоростного трамвая в Саратове охватывает три маршрута: № 6, № 8 и № 9. Все они будут оснащены современными, высокотехнологичными вагонами, значительно превосходящими по комфорту и техническим характеристикам существующий подвижной состав. Реализация проекта предполагает не только обновление подвижного состава, но и коренную модернизацию инфраструктуры.

Благодаря этим мерам средняя скорость движения трамваев возрастет вдвое – с 13,5 км / ч до 26 км / ч, что существенно сократит время в пути для пассажиров. Предполагается, что позволит улучшить транспортную доступность различных районов города и снизить загруженность автомобильных дорог. В настоящее время новые трамваи, изготовленные на ведущих предприятиях российской промышленности, поступают в Саратов. Их поставка осуществляется партиями, и параллельно с доставкой ведется подготовка к их эксплуатации – обучение персонала, проверка совместимости с новой инфраструктурой.