В МИД РФ прокомментировали завершение электорального цикла в Абхазии

Москва рассчитывает, что завершение электорального цикла в Абхазии приведет к стабилизации ситуации в республике и укреплению ее безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что со времени ноябрьских беспорядков политическая ситуация в Абхазии до конца не стабилизировалась.

"В Москве рассчитывают, что завершение электорального цикла приведет к укреплению безопасности и стабильности республики, росту ее благополучия с опорой на союзнические отношения с Россией", - сказала она.

Официальный представитель МИД добавила, что российская сторона по приглашению Сухума направляет в Абхазию наблюдателей, которые вместе с зарубежными коллегами будут осуществлять мониторинг голосования.

"Мы исходим из того, что 1 марта каждый гражданин этой страны получит возможность беспрепятственно проголосовать за своего кандидата. Процесс волеизъявления будет организован строго в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными демократическими нормами при должном обеспечении правопорядка. А результаты будут признаны всеми политическими силами. Это и есть тот самый демократический процесс, основанный на законности права", - заключила Захарова.

Второй тур президентских выборов в Абхазии состоится 1 марта. В выборах примут участие Адгур Ардзинба и Бадра Гунба, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.