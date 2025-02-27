Захарова обратилась к Молдавии с призывом по ситуации с Русским домом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Молдавии «проявить здравомыслие» в ситуации с Русским домом в Кишиневе. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом она отреагировала на заявления о том, что Русский дом «подрывает государственность» Молдавии. По словам Захаровой, такие утверждения являются дезинформацией и абсурдом. Дипломат призвала власти Молдавии «проявить здравый смысл» и отказаться от планов по закрытию Русского дома — Захарова считает, что такая инициатива противоречит интересам «значительной части» граждан страны.

«На сегодняшний день от молдавской стороны не поступало официальных уведомлений о решении расторгнуть межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров. Конечно, нужно понимать, что все заявления о том, что Русский дом в Кишиневе якобы подрывает молдавскую государственность - это полный абсурд, дезинформация, фейки», — заявила она.

Помимо этого Захарова также добавила, что Русский дом в Кишиневе занимается только гуманитарной, просветительской и образовательной деятельностью.

В Молдавии потребовали вернуть статус русского языка

Ранее Захарова заявила, что Русский дом в Кишиневе продолжает работу.