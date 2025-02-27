Захарова считает, что заявления Макрона стали своего рода мемом

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона стали восприниматься обществом как некий мем из-за своей противоречивости. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы около 30 стран.

"Про заявление Макрона говорят уже все. У меня такое впечатление, что это какой-то уже своего рода мем. Когда говорят [про] заявление Макрона, все начинают улыбаться. И у этого есть подоплека, потому что они противоречивы по своей природе, потому что он противоречит самому себе. Да и потому что иногда выдает желаемое за действительное", - отметила Захарова.

Официальный представитель российского дипведомства указала, что ЕС провалил свои возможности в качестве гаранта чего бы то ни было на Европейском континенте за последние 10 лет.