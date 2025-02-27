Захарова высказалась о словах вероятного канцлера Германии о месте России в мире

Россия сама определяет свое место в мире. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о словах вероятного канцлера Германии и лидера победившего на выборах блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца о месте России в мире, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

«Мы сами определяем свое место в мире, сами себя идентифицировали это в Конституции. Не нужно смотреть на себя чужими глазами, не нужно слышать от других», — сказала она.

По словам дипломата, результаты выборов в ФРГ говорят, что у немцев есть запрос на изменение политики, поскольку прошлое правительство себя не оправдало.

Захарова задалась вопросом, какое давление может оказать Германия на США

Говоря о восстановлении отношений с будущими немецкими властями, она отметила, что Москва будет исходить из конкретных шагов.

«Мы не искали конфликта, обрушение не по нашей вине. Будем готовы рассмотреть предложения, но не получали сигналов о заинтересованности в восстановлении отношений», — заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова заявила, что только после отказа Европейского союза от милитаристской линии можно будет оценить конструктивный вклад сообщества в урегулирование конфликта на Украине. Она подчеркнула, что ЕС невозможно быть главным сторонником продолжения боевых действий на Украине и требовать переговоров о мире.