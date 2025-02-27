Путин: Россия не отказывалась от переговоров

Российская сторона в урегулировании на украинской территории не отвергала идею мирных переговоров никогда, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.

«Именно они (бойцы СВО – прим. ВЗГЛЯД) своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, мирным путем, о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учет интересов», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, система безопасности Европы и всего мира должна иметь долгосрочную перспективу, она не должна обеспечиваться за счет или в ущерб безопасности других, и точно не за счет России.

Также в ходе заседания Путин подчеркнул, что необходимо пресекать попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся с США диалог.