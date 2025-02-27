Переговоры России и США в Турции идут седьмой час

Представители России и Соединенных Штатов ведут за закрытыми дверями переговоры о нормализации работы посольств уже седьмой час, передает корреспондент ТАСС.

27 февраля в американском генконсульстве в Стамбуле проходят переговоры представителей США и России. По данным ТАСС, стороны обсуждают проблемы работы посольств.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, по данному вопросу во время российско-американской встречи в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности. В Турции проходит встреча на экспертном уровне.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. До этого, 12 февраля, российский и американский президенты провели телефонный разговор.

Президент России Владимир Путин заявлял, что первые контакты с новой администрацией президента США вселяют надежды, у сторон есть встречный настрой.