Лавров обсудил с главой МИД Египта развитие событий в зоне СВО на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с египетским коллегой Бадром Абдель Аты прогресс РФ по достижению целей спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам телефонного разговора министров.

"В контексте обсуждения украинского кризиса Сергей Лавров изложил оценки последнего развития событий в связи с реализацией целей специальной военной операции", - отметили в ведомстве.

Лавров и Абдель Аты также подчеркнули необходимость активизации международных усилий для выполнения сделки о перемирии и обмене удерживаемыми лицами в секторе Газа.