Лавров обсудил с главой МИД Египта развитие событий в зоне СВО на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с египетским коллегой Бадром Абдель Аты прогресс РФ по достижению целей спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам телефонного разговора министров.
"В контексте обсуждения украинского кризиса Сергей Лавров изложил оценки последнего развития событий в связи с реализацией целей специальной военной операции", - отметили в ведомстве.
Лавров и Абдель Аты также подчеркнули необходимость активизации международных усилий для выполнения сделки о перемирии и обмене удерживаемыми лицами в секторе Газа.
"Акцентирована необходимость активизации международных усилий в интересах обеспечения дальнейшей реализации поэтапного соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа и обмене удерживаемыми лицами, а также наращивания объемов гуманитарных поставок жителям анклава", - указали в МИД России.