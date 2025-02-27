Путин отметил рост активности иностранной разведки в период СВО

Активность иностранных разведывательных служб возросла в период проведения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.

"Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки. Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла", - сказал глава государства.

Путин отметил, что в связи с этим необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений, "да и просто передовых технологий в других отраслях".