Президент РФ Владимир Путин обратился к ФСБ с поручением более активно бороться с коррупцией. Соответствующее заявление он сделал во время участия в ежегодном расширенном заседании Федеральной службы безопасности, передает ТАСС.

Кроме того, глава РФ призвал регулярно следить за реализацией гособоронзаказа и нацпроектов. Также следить необходимо за продвижением долгосрочных федеральных и региональных программ, добавил он.

«Более активно следует вести работу по противодействию коррупции. В поле вашего постоянного внимания должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ», - указал Путин.

Ранее президент заявлял, что правоохранительные органы должны последовательно продолжать борьбу с коррупцией, в том числе в самой системе МВД. По его словам, коррупция отравляет общество и крадет деньги, необходимые для обороны страны и ее «движения вперед».

В начале декабря сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) привлек к ответственности 125 человек за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).