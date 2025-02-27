Захарова пожелала скорейшего выздоровления Папе Римскому

Россия ценит усилия Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию, желает ему скорейшего выздоровления. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы поддерживаем усилия Ватикана и лично Папы Римского Франциска по поиску мирных способов урегулирования конфликтов. И в данном контексте мы ценим глубоко взвешенный подход Святого престола по украинскому кризису, стремление внести вклад в решение ряда гуманитарных проблем в контексте конфликта вокруг Украины", - сказала дипломат.

Россия, как подчеркнула Захарова, "обеспокоена последними сообщениями пресс-службы Святого престола об ухудшении состояния здоровья понтифика".