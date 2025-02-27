Путин высказался о пути решения украинского кризиса

Россия не отказывалась от решения конфликта на Украине мирным путем. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на ежегодном расширенном заседании Федеральной службы безопасности.

По его словам, Вооруженные силы России создали условия для начала серьезного международного диалога.

"Именно бойцы спецоперации своей доблестью и победами создали условия для начала диалога о решении украинского и других кризисов", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что Путин неоднократно говорил о возможности проведения мирных переговоров по Украине. В декабре 2024 года он отмечал, что согласен проводить их даже с Владимиром Зеленским, который ранее сам запретил себе вести диалог с Россией.

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Тогда глава РФ подчеркивал, что у Москвы нет предварительных условий для переговоров по Украине, однако они должны вестись на основании стамбульских договоренностей 2022 года и реалий, которые складываются в зоне специальной военной операции.