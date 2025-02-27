Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном расширенном заседании Федеральной службы безопасности.

Глава РФ отметил, что мир и обстановка в нем меняются «стремительно».

«В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды», — добавил Путин.

Напомним, что 12 февраля Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле заявляли, что лидеры двух стран обсуждали украинское урегулирование, а американский политик высказался в поддержку скорейшего прекращения боевых действий. Уже 19 февраля делегации Москвы и Вашингтона встретились в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

27 февраля встреча между представителями дипломатических ведомств РФ и США проходит в Стамбуле. Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, на переговорах речь пойдет о разрешении накопившихся проблем в работе посольств двух стран.