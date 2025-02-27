Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что завершение спецоперации «не за горами», поэтому ВСУ находятся «в агонии». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Водолацкого, подразделения ВСУ, прошедшие обучение в Британии, Франции и Германии, сейчас перебрасываются на курское направление и под Красноармейск (на Украине город называют Покровском). Депутат заявил, что украинские силы пытаются вести себя более агрессивно, понимая, что уже потеряли территории.

«То, что происходит сегодня на линии боевого столкновения, - это агония руководства ВСУ и [Владимира] Зеленского, потому что все понимают, что переговоры и завершение СВО не за горами», - подчеркнул Водолацкий.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения СВО

Ранее российские военные сообщили, что ВС РФ вытеснили солдат элитных десантных подразделений ВСУ при освобождении села Погребки и деревни Орловка в Курской области. В Минобороны сообщали, что силы ВС РФ нанесли поражения формированиям 12 бригад и двух полков ВСУ на этом направлении.