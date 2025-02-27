Захарова оценила переговоры России и США в Стамбуле

Москва рассчитывает, что переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле по вопросу посольств укрепят доверие между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия», - заявила она.

По словам Захаровой, работы у экспертов «огромное количество».

Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле началась около 10:00 мск. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в ходе мероприятия дипломаты двух стран обсудят проблемы в работе посольств, отметив при этом, что итоги встречи позволят понять, насколько стороны готовы «быстро и эффективно» двигаться вперед.