Пушков: российским СМИ нужно вернуться в международные соцсети

Российским средствам массовой информации (СМИ) необходимо расширить свое присутствие в международных глобальных социальных сетях для усиления своего информационного присутствия и влияния в незападном мире. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Здесь нужно разнообразить и, на мой взгляд, все же надо подумать о нашем более активном и структурированном участии в международных глобальных социальных сетях" - сказал Пушков на заседании комиссии.

Сенатор отметил, что, в частности, с принадлежащей Илону Маску X в последнее время произошли серьезные изменения и она "превратилась в плюралистическую платформу".

По мнению Пушкова, в дружественных России странах система собственных медиа развита очень слабо.

"Я буду прямо говорить о странах БРИКС, может, за исключением Китая. Эта система очень зависимая от Запада. То есть политические решения принимаются, скажем, в пользу БРИКС, а средства массовой информации при этом одновременно в большинстве своем работают против России. Эти СМИ зависят от западных агентств, от западных телеканалов и от ведущих западных газет. Приезжаешь в приличную незападную страну, смотришь прессу, смотришь телевизор, все то же самое. Информационное пространство западное, англоязычное западное информационное пространство", - добавил он.

В связи с этим глава комиссии СФ по информполитике считает, что необходимо систематизировать работу российских СМИ в международных соцсетях для усиления их присутствия в незападных странах для международного влияния России в информационном поле.