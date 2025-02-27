Матвиенко: РФ и США вернутся к цивилизованному дипломатическому общению

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в возобновлении цивилизованного дипломатического диалога между Россией и США. Об этом она заявила после переговоров с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.
Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, в переговорах делегаций России и США в Стамбуле принимают участие "дипломаты высокого уровня, эксперты". Встреча проходит в закрытом формате.
"Сегодня в Стамбуле наши рабочие группы встретились для решения вопроса возобновления полноценной работы наших дипломатических миссий. Я имею в виду российских и американских. Уверена, что договоренность будет достигнута, и мы вернемся к цивилизованному дипломатическому общению, что было погублено предыдущей администрацией [США]", - сказала Матвиенко, которая во главе делегации СФ посещает Турецкую Республику с официальным визитом.