Матвиенко: РФ и США вернутся к цивилизованному дипломатическому общению

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в возобновлении цивилизованного дипломатического диалога между Россией и США. Об этом она заявила после переговоров с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.

Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, в переговорах делегаций России и США в Стамбуле принимают участие "дипломаты высокого уровня, эксперты". Встреча проходит в закрытом формате.