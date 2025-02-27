Матвиенко поблагодарила Эрдогана за позицию по конфликту на Украине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и руководство этой страны за приверженность мирному урегулированию украинского конфликта.

Как писала «Парламентская газета», делегация Совета Федерации под руководством Матвиенко 26-27 февраля находится в Турции с официальным визитом. В ходе поездки у нее запланированы встречи с руководством республики и турецкими парламентариями, в частности переговоры с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Запланировано посещение сенаторами пленарного заседания турецкого парламента.