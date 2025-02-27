Мединский возглавил Союз писателей России

Председателем Союза писателей России избран помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом пишет РИА Новости.

Мединский сменил на посту главы союза редактора журнала «Советский воин» Николая Иванова. Голосование за его кандидатуру прошло на внеочередном съезде Союза писателей России.

Кандидатуру Мединского выдвинул сам Николай Иванов, возглавлявший Союз писателей РФ с 2018 года. Других кандидатов на должность не было. За Мединского проголосовали 143 человека, один выступил против, трое воздержались, отмечает агентство.

В своей речи Мединский назвал главной проблемой то, что государство практически ушло из сферы книжного рынка, и, в отличие от кино, литература не получала и не получает почти ничего — ни денег, ни внимания, пишет РБК.

«Видим маргинализацию статуса писателей. Большинство из тех, кто занимается литературным трудом, не получают даже прожиточного минимума», - констатировал Мединский.

Для улучшения ситуации он предложил пригласить в Союз писателей блогеров, провести ревизию приватизации собственности и запустить новый сайт организации.

«Главная задача — сделать обновленный, а в перспективе объединенный союз авторитетной и влиятельной организацией, членством в которой каждый будет гордиться и членства в которой будут добиться», — заключил он.

Ранее в Москве состоялась презентация нового учебника «Военная история России», редактором которого стал помощник президента РФ Владимир Мединский. Книга состоит из трех томов и включает в себя раздел о СВО на Украине. Кроме того там полностью переработан и переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам. Указывается, что «Военная история России» синхронизирована со школьным курсом истории и предназначена для широкого круга обучающихся, в том числе учеников средних школ, курсантов Суворовских и Нахимовских училищ, кадетских классов.