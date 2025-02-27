Захарова: западные СМИ рисуют "фотообои" для украинцев

Запад видит катастрофическое положение Киева, но его СМИ "рисуют" народу Украины "фотообои", занимаются газлайтингом, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: западные СМИ рисуют "фотообои" для украинцев
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"Западные СМИ стали информационными щупальцами спрута глубинного государства, используемыми для вмешательства во внутренние дела и оправдания конъюнктурных целей и задач по всему миру", - констатировала дипломат, выступая на заседании в Совете Федерации. Она предложила термин для описания деятельности западных СМИ - "информационно-политический газлайтинг". Захарова пояснила, что западные СМИ занимаются "намеренным созданием параллельной реальности, в которой общество должно принять за истину заведомо ложные утверждения". "Это хуже, чем пропаганда и дезинформация. Это психологическая обработка, давление на человека и на общество с целью слома личности", - указала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, даже сейчас на Западе есть медиа, которые продолжают сообщать, что Украина якобы ведет дело к победе над Россией.

"Очевидно же всем катастрофическое положение [Киева], о нем же прямо говорят на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности официальные лица, уполномоченные. И при этом через систему обработки населения нужно расщепить сознание, нужно <...> народу Украины нарисовать совершенно другую картину", - сказала Захарова. На ее взгляд, "это такие фотообои".

Для примера она также привела утечки документов Пентагона и признания американских аналитиков, которые говорят, что не верят в победу Украины. "Уже натовские генералы признают, что заявления Брюсселя больше похожи на самовнушение, чем на реальность", - заметила официальный представитель МИД РФ.

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