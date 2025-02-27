Захарова: западные СМИ рисуют "фотообои" для украинцев

Запад видит катастрофическое положение Киева, но его СМИ "рисуют" народу Украины "фотообои", занимаются газлайтингом, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Западные СМИ стали информационными щупальцами спрута глубинного государства, используемыми для вмешательства во внутренние дела и оправдания конъюнктурных целей и задач по всему миру", - констатировала дипломат, выступая на заседании в Совете Федерации. Она предложила термин для описания деятельности западных СМИ - "информационно-политический газлайтинг". Захарова пояснила, что западные СМИ занимаются "намеренным созданием параллельной реальности, в которой общество должно принять за истину заведомо ложные утверждения". "Это хуже, чем пропаганда и дезинформация. Это психологическая обработка, давление на человека и на общество с целью слома личности", - указала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, даже сейчас на Западе есть медиа, которые продолжают сообщать, что Украина якобы ведет дело к победе над Россией.

"Очевидно же всем катастрофическое положение [Киева], о нем же прямо говорят на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности официальные лица, уполномоченные. И при этом через систему обработки населения нужно расщепить сознание, нужно <...> народу Украины нарисовать совершенно другую картину", - сказала Захарова. На ее взгляд, "это такие фотообои".

Для примера она также привела утечки документов Пентагона и признания американских аналитиков, которые говорят, что не верят в победу Украины. "Уже натовские генералы признают, что заявления Брюсселя больше похожи на самовнушение, чем на реальность", - заметила официальный представитель МИД РФ.