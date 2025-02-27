Путин отметил вклад литературного наследия России в укрепление ее суверенитета

Литературное наследие России и произведения современных авторов имеют огромнейшее значение для укрепления мировоззренческого и духовного суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XVII внеочередного съезда Союза писателей России.

Приветствие на открытии съезда зачитал помощник главы государства Владимир Мединский.

"Всех вас объединяет бережное отношение к традициям нашей словесности, ее приверженности высоким идеалам, ценностям просвещения и созидания. Особо отмечу, что литературное наследие России и лучшие работы современных авторов имеют огромнейшее значение для укрепления нашего культурного, духовного и мировоззренческого суверенитета", - говорится в приветствии.

Путин также подчеркнул, что во все времена для отечественных выдающихся писателей и публицистов, которые принадлежали к разным литературным течениям, главными темами были патриотизм, справедливость, уважение к человеку, его права, достоинство, а также ответственность за судьбу Родины и ее будущее.