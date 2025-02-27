В МИД РФ рассказали, как проходят переговоры США и РФ в Стамбуле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры РФ и США в Стамбуле идут на уровне мидовских экспертов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас в Стамбуле происходят консультации между МИД России и Госдепартаментом США на уровне мидовских внешнеполитических экспертов по вопросу возобновления контактов, работы посольств и так далее», — поделилась Захарова.

Переговоры делегаций России и США проходят в резиденции генконсула США в Стамбуле.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не забегать вперед по встрече представителей России и США в Стамбуле, а дождаться ее завершения.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. До этого, 12 февраля, российский и американский президенты провели телефонный разговор.